OZ-Kolume aus Stralsund: Ein Spiel mit Suchtfaktor

Stralsund

Das quietschbunte Spielzeug ist mir das erste Mal bei den Wallenstein-Tagen aufgefallen: an jedem zweiten Stand waren sie zu sehen. „Push Pops“ oder „Plop Up“ sind flache Formen aus Silikon mit Noppen, die an Luftpolsterfolie erinnern. Mittlerweile gibt es sie in allen möglichen Ausführungen – als Herz, Einhorn, Handyhülle oder Schlüsselanhänger.

Ursprünglich wurde das Spielzeug für ängstliche Kinder, die sich schwer konzentrieren können, entwickelt. Die sensorische Silikonform soll einen therapeutischen Effekt haben. Anstatt einen Stift zwischen den Fingern zu drehen oder die Hände zu zappeln, lenkt „Plop up“ die Aufmerksamkeit auf die bunten Blasen. Auch auf Erwachsene haben sie eine beruhigende Wirkung.

Im Internet sind die Plastikteile ein absoluter Trend. Auf der Plattform Tik Tok werden zahlreiche Videos mit oder über das Stressabbau-Utensil veröffentlicht. Hier am Sund sind sie ebenfalls überall zu sehen, ob im Bus, der Schule oder jedem zweiten Geschäft.

Von Barbara Waretzi