OZ-Kolumne: Darum „stinkt“ es in Stralsund nach Rauch

Stralsund

Seit Anfang Oktober liegt wieder eine unangenehme Dunstglocke über der Hansestadt. An vielen Stellen auf Stadtgebiet lodern wieder Gartenfeuer. Den Qualm bekommt man dabei nicht nur auf den Dörfern und in der Nähe der Gartenlauben zu schnuppern, sondern auch mitten in der Altstadt.

Stralsunder Leser klagen über Geruchsbelästigung

Gleich am 1. Oktober prangerten mehrere Leser diese Zustände an. „Es stinkt von morgens bis abends“, schreibt zum Beispiel Robert Treptow. „In den Kleingartenanlagen wird wieder jegliche Art von Abfällen verbrannt, obwohl es immer wieder geregnet hat. Die verstehen wohl nicht, was sie den ganzen anderen Einwohnern zumuten.“ Dabei gäbe es Biotonnen – und auch Komposthaufen. „Kann die Stadt da nichts unternehmen?“, fragt Treptow. Auch Carsten Behm wünscht sich hier ein entschiedenes Vorgehen.

Strenge Kontrollen durch Ordnungsamt erwünscht

„Diese saubere Lauft war ja auch nicht mehr zum Aushalten“, schreibt der Stralsunder ironisch. „Ich gehe davon aus, dass das Ordnungsamt streng kontrolliert, ob auch wirklich nur das verbrannt wird, was auch verbrannt werden darf“, so Behm.

Von Kay Steinke