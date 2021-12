Stralsund

Weiße Häubchen, rote Kleider und keine Rechte: Was wäre, wenn eine religiöse Sekte die Regierung stürzt und Frauen zu willenlosen Gebärmaschinen degradiert? Dieses Szenario stellt die kanadische Autorin Margaret Atwood in ihrem Kultroman „Der Report der Magd“ dar.

In der Republik Gilead, ehemals USA, haben Radioaktivität, chemische und bakteriologische Verseuchung zu Sterilität geführt. Die noch wenigen fruchtbaren Frauen müssen als sogenannte „Mägde“ in ihren zugeteilten Familien die Kinder zu Welt bringen – freiwillig oder nicht. All jenen, die sich wehren, droht der Tod.

Der dystopische Roman ist seit 2017 auch als Fernsehserie auf Amazon Prime und Hulu erhältlich. Insbesondere die dritte Folge der ersten Staffel hat mich berührt. Bei einer Demonstration gegen den Vormarsch der Sekte konnte man beobachten, wie schnell eine demokratische Gesellschaft enden kann.

Gerade in Zeiten der Pandemie und die einhergehende Radikalisierung bestimmter Gruppierungen führte mir, wie eine Art Mahnmal diese Szene immer wieder vor Augen. Unsere so selbstverständlich scheinende Demokratie ist hart erkämpft – und schnell verloren. Das sollte man nie vergessen.

Von Barbara Waretzi