OZ-Kolumne: Der wahrscheinlich unschuldigste Mülleimer Vorpommerns

Stralsund

Als ich ihn zum ersten Mal sah, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Er steht in einem Wohngebiet in Vorpommern. Konkreter möchte ich gar nicht werden, sonst verliert diese Seltenheit womöglich ganz schnell ihre Anmut. Das Auffällige an dem Teil ist seine Unauffälligkeit, seine Normalheit. Silbermetallische Wände, blaues Dach, der reinste Augenschmaus.

Warum ich mich so über das Erscheinungsbild eines schnöden Mülleimers freue? Weil er vollkommen unbefleckt ist. Kein einziger Sticker verunstaltet ihn, nichts ist reingeritzt oder draufgesprüht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich so etwas überhaupt schon mal in MV gesehen habe.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Natürlich weisen beklebte Schilder und Laternenpfähle in der Umgebung eindeutig daraufhin, dass hier der FCH regiert und alle anderen Vereine doof sind und deren Fans sowieso. Aber an diesem Mülleimer regiert ausnahmsweise mal niemand. Also die reinste Anarchie? Nein, eher das Gegenteil. Alles in bester Ordnung.

Von Kai Lachmann