Stralsund/Waren

„Vorpommern-Rügen ist der schönste Landkreis Deutschlands.“ Das betont Landrat Stefan Kerth ( SPD) ebenso gerne wie Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) die Kreisstadt als „schönste Hansestadt Deutschlands“ bezeichnet. Wer mag da widersprechen?

In einem Detail sind allerdings die mecklenburgischen Perlen Waren (Müritz) und Malchow der vorpommerschen Pracht überlegen: Wer sich in den schnuckeligen Innenstädten umschaut, dem wird auffallen, dass ihm nichts auffällt. Gemeint ist, dass dort nicht jede Laterne, jeder Schildpfosten und jede sonstige verunstaltbare Fläche mit Aufklebern eines gewissen regionalen Fußballvereins übersät ist. Ganz bestimmt „regiert“ auch dort der FCH, aber es wird einem nicht alle paar Meter aufs Auge gedrückt, was angenehm ist.

Nun ja, die eingangs erwähnten Superlative gehen uns deshalb aber nicht gleich flöten. Wenn man so will, sind diese Aufkleber hier halt einfach ganz viele kleine Schönheitsflecken.

Von Kai Lachmann