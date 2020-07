Stralsund

Ein hübsches Gärtchen in der Sparte? Kommt für mich nicht in Frage. Wäre mir zuviel Pflicht, denn da sind ja doch einige Vorgaben zu beachten. Das ist nicht so meins, zumal man ja in Corona-Zeiten schon genug bevormundet wird. Da widme ich mich lieber ganz freiwillig unserem Vorgarten, klein, aber fein.

Gutes Gefühl

Ruckzuck bin ich mit dem Dreizink durch, habe Unkraut nicht nur abgehackt, sondern mit der Wurzel rausgelöst, so dass es sich leicht entfernen lässt. Obendrein ist der Boden aufgelockert und belüftet. Alte Blüten abschneiden, alles sauber machen, und nach einer halben Stunde sieht alles wieder einladend aus. Hach, das ist doch ein gutes Gefühl. Erst recht, wenn ich jetzt in einer Mail der KKH lese, dass schon 20 Minuten Gartenarbeit wie ein Mini-Urlaub wirken.

Anzeige

Viel Vitamin D

Stresshormone werden abgebaut, die Konzentrationsfähigkeit gefördert und das Immunsystem gestärkt. Und durch das Tageslicht kann der Körper das für den Knochenaufbau so wichtige Vitamin D bilden. Also, dann: Ab, an die Hecke!

Von Ines Sommer