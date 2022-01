Stralsund

Viele bekannte Autoren haben schon an Stralsunder Tischen gesessen und ihr Bücher signiert. Zu verdanken war das in den letzten Jahren der beliebten Reihe „Sundlesung“. Und es ist gar nicht so lange her, da war Schauspieler Hardy Krüger senior im Remter zu Gast. Am 11. März 1997 kam der Mann, der letzte Woche im Alter von 93 Jahren gestorben ist, mit seiner Frau Anita hierher, um aus seinen Erzählungen zu lesen.

„Träume gehen nicht verloren, sie werden manchmal nur vergessen“, sagte der gebürtige Berliner. Denn der in Frankereich, Deutschland und in Hollywood gefeierte Schauspieler hatte ihn wieder ausgegraben, den Traum vom Schreiben, schließlich hatte er schon mit 12 die ersten Geschichten zu Papier gebracht.

Zum Abschied ein Doppelporträt

Was war besserer Stoff, als von seinen Reisen zu erzählen, zum Beispiel in „Glückliche Tage auf dem Blauen Planeten“. Die Fangemeinde – großes Stühlerücken zu Beginn, um allen einen Platz zu verschaffen – hing Hardy Krüger an den Lippen. Meine ehemalige Kollegin Marlies Walther sprach vom Schelm Hardy Krüger. Und als der wird er den Remter-Besuchern sicher im Gedächtnis bleiben. Nette Geste am Rande: Der Stralsunder Wolfgang Arndt hatte die Krügers während der Lesung gemalt und ihnen das Doppelporträt am Ende der Veranstaltung geschenkt.

Von Ines Sommer