OZ-Kolumne: In Gedenken an das Bummeln und den Martini

Bevor der Freitag heute Feierabend macht, sind noch zwei internationale Gedenktage zu absolvieren. Fangen wir – nicht zu früh – mit dem Martini-Tag an. Stilgerecht im Cocktailspitz – geschüttelt, nicht gerührt. An diesem Satz muss Ian Fleming lange gefeilt haben. Der ist so einprägsam, dass einem sofort James Bond einfällt, Geheimagent 007 ihrer Majestät. Fleming und Bond machten den Martini zum weltweit bekanntesten Cocktail.

Gerührt soll besser schmecken und gesünder sein

Sogar Wissenschaftler kamen nicht an der Frage vorbei: Was ist bei Schütteln oder Rühren der Unterschied? Es sind offenbar zwei Fakten: Ersteres ist gesünder und der erste Schluck schmeckt besser. Vermutlich nippte Bond daher immer nur kurz, denn viel Zeit blieb nicht, um die Welt zu retten.

Nichts spricht gegen Bummeln am Freitag

Wir sollten uns am Freitag – am Weltbummeltag – jedoch Zeit nehmen. Gefragt ist hier nicht der Weltenbummler, sondern der entspannte Typ. Mal ehrlich – was gibt's schöneres als am Freitag ein Martini-Glas mal ganz zu leeren und darüber sinnieren, was sich morgen, am längsten Tag des Jahres, zu Mittsommer entspannt anstellen lässt?

Alternativ ließe sich auch ein ebenso berühmter Mojito „verbummeln“. Aber da wären wir dann schon bei Hemingway, gewissermaßen dem alten Mann, der Minze und dem Rum. Auch nicht schlecht. Ernest wusst, wie sich das Leben genießen lässt – nicht nur am Freitag.

Von Jörg Mattern