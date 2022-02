Stralsund

Wer derzeit am Stralsunder Frankenteich spazieren geht, kann mitunter ein seltenes Phänomen beobachten. Dort lebt ein junger Schwan offenbar mit Enten zusammen – und dies schon seit mehreren Wochen. Zuletzt konnte man die Familie der ungleichen Wasservögel am Stadion der Freundschaft erleben. Dabei brachten die ausgewachsenen Enten dem jungen aber bereits größeren Schwan Futter. Sie umsorgten ihn regelrecht.

Nähern sollten sich Spaziergänger dieser tierischen Familie jedoch besser nicht. Während die Enten die Flucht ergreifen, wird der Schwan aggressiv, schlägt mit den Flügeln – und faucht den einen oder anderen Spaziergänger auch mal an.

Und auch am das Wohl der Vögel im Winter sollte man sich keine Sorgen machen. Sie finden genug Nahrung. Schilder am Teich weisen daraufhin, dass in Stralsunder das Füttern der Wasservögel sogar unter Strafe steht. Seit Anfang 2021 gibt es dafür ein Bußgeld. Wird man beim Füttern erwischt, könnten bis zu 5000 Euro fällig werden.

Von Kay Steinke