Setzen die derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln die Verpflichtung zu ethischem ärztlichen Handeln außer Kraft? Sicher sollten gerade in den Arztpraxen besondere Vorsichtsmaßnahmen durchgesetzt werden. Dazu gehört auch, dass Patienten möglichst nur nach telefonischer Terminvereinbarung in der Praxis erscheinen.

Ärger beim Kinderarzt

Was nun jedoch in einer Kinderarztpraxis in der Stralsunder Altstadt zu beobachten war, stößt zumindest bei mir auf Unverständnis. Eine Großmutter erschien unangemeldet, da sie Hilfe benötigte. Bei ihrem Enkelsohn hatte sie eine Zecke entdeckt. Der schätzungsweise Sechsjährige wollte sich diese von seiner Oma jedoch trotz gutem Zuredens partout nicht entfernen lassen, sodass sie nun auf die Unterstützung der Ärztin oder Arzthelferinnen hoffte. Die Hoffnung wurde ihr jedoch am Empfang schnell genommen. Ohne Termin wäre dies nicht möglich.

Nun ist ein Zeckenbiss sicherlich kein akuter Notfall. Die zwei Minuten Hilfestellung hätte das Praxisteam in meinen Augen jedoch erübrigen sollen.

