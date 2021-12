OZ-Kolumne: Stralsund am Weihnachtsbaum

Stralsund

Sind Sie schon zufrieden mit ihrer Adventsdekoration? Ich muss zugeben, ich nicht. Hier und da könnte doch noch ein Hauch Weihnachten in die eigenen vier Wände einziehen. Ein paar Tage Zeit bleiben uns noch, bis die Gäste an Heiligabend in die glanzvolle Stube einziehen. Wer, genauso wie ich, immer mal wieder gerne nach neuen Schmuckstücken für den Weihnachtsbaum Ausschau hält, sollte schnell in der Tourismuszentrale einkehren.

Hier ist vor einigen Tagen die erste Stralsunder Weihnachtskugel mit dem Namen „Stadt der Sterne“ eingetroffen. Auf der roten Kugel ist mit weißem Aufdruck das Ozeaneum, Kirche, Giebelhaus und natürlich das Rathaus abgebildet. Nur 500 Exemplare der Glaskunst sind vorerst für 9,95 Euro erhältlich. Wer sich das gute Stück sichern möchte, kann montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr in der Tourismuszentrale vorbeischauen. Wenn wir ehrlich sind, kann es einfach nie genug Weihnachtsdeko sein. Ich stelle mich schonmal an.

Von Wenke Büssow-Krämer