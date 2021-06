OZ-Kolumne: Warum Reisende den PCR-Test besser nicht in Stralsund machen sollten

Stralsund

Wer diesen Sommer noch einen PCR-Test für den Auslands-Urlaub braucht, sollte vorab prüfen, ob es für ihn in der Heimat ein zeitlich passendes Angebot gibt. Zwar gibt bei uns in Stralsund Möglichkeiten, doch diese sind nicht für Reisende konzipiert. Dies merkte ich, als ich für einen Kurztrip selbst einen PCR-Test brauchte. Abflug war an einem Montagabend.

Auswertung eines PCR-Testes braucht Zeit im Labor

Da die Auswertung im Labor erfolgt, braucht es Zeit. Optimal wäre für mich ein Abstrich am Sonnabend gewesen. Doch Internetrecherche und Anrufe ergaben: Die hiesigen Anbieter konnten den Service im gewünschten Zeitraum nicht mit Sicherheit gewährleisten.

Besser gleich in Berlin testen lassen

Ich fuhr einen Tag früher nach Berlin, machte am Vormittag den PCR-Test, bekam am Abend das negative Ergebnis aufs Handy. Alles für 50 Euro. „Wir sind darauf spezialisiert. Unser Labor arbeitet am Sonntag durch“, erklärte mir die Berlinerin, die meinen Abstrich entnahm. Vermutlich hätte das Gleiche auch in Stralsund geklappt – für 150 Euro. Dafür bekommt man direkt am BER dann schon einen Express-PCR-Test. Hier soll das Ergebnis innerhalb einer Stunde vorliegen.

Von Kay Steinke