Stralsund/Hagen

Diesen königlichen Ausblick vergisst man nicht so schnell. Am vergangenen Wochenende legte ich einen Wandertag zu den Kreidefelsen auf der Insel Rügen ein – und war vom Königsstuhl wieder beeindruckt. Denn so weit und endlos sieht man die Ostsee nur selten.

Die Plattform auf dem Königsstuhl ist mit einer Höhe von 118 Metern noch höher als die Stralsunder Marienkirche. Der Kirchturm mit Aussichtsplattform kommt immerhin auf 104 Meter – auch der Ausblick über den Strelasund nach Rügen ist beeindruckend. Doch den beengten 366 Stufen Aufstieg schafft nicht jeder. Da kommt der sanfte, drei kilometerlange Anstieg vom Parkplatz Hagen aus bis zum Nationalpark Zentrum deutlich mehr Menschen entgegen.

Beim Ausflug fast allein

Vorpommern-Rügen: Tänzelnde Inzidenz könnte zum Problem werdenWer dorthin jetzt einen Ausflug wagt, ist fast allein. Denn mangels Touristen im Land erkunden derzeit nur wenige Einheimische das Welterbe. Ein Besuch lohnt sich aktuell gleich in mehrfacher Hinsicht: Man muss keinen Eintritt zahlen, kann vor Ort das Brückenbauwerk bewundern, das bald einen Rundgang über den Königsstuhl möglich machen soll, und kann sich vom Kreidefelsen in seiner jetzigen Form verabschieden. Denn ab Sommer wird gebaut, ein Betreten des heutigen Kreidefelsens wird dann nicht mehr möglich sein.

Von Kay Steinke