Stralsund

„Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Backstein.“ „Was macht ein Clown im Büro? Faxen.“ „Wovon träumt eine Katze? Von einem Muskelkater.“ Völlig zu Unrecht werden Gags dieser Art als Flachwitze bezeichnet. Ich finde eher, dass sie ein Ausdruck für Spaß an der Sprache sind. Manchmal kann ich davon gar nicht genug bekommen.

So ging es offenbar auch dem Team des Stralsunder Bürgergartens. Auf Facebook startete es vor einigen Tagen einen Aufruf: „Postet einen stumpfen Witz, denn stumpf ist Trumpf.“ Wer mit seinem Beitrag die meisten Likes einheimst, gewinnt eine Weihnachtsfeier im Bürgergarten im Wert von 1900 Euro! Was folgte, war ein wahres Feuerwerk an Witzen.

Über den des Nutzers Thomas Ott lachten die meisten Nutzer: „Wonach riecht es in der Villa Kunterbunt? Nach Pipi.“ Hätte ich von dem Wettbewerb früher erfahren, wäre mein Beitrag übrigens gewesen: „Meine Mutter verrät ihr Geheimrezept für Frikadellen nicht – es ist Klops Secret.“

Von Kai Lachmann