Es tut sich was in Tribsees: In dem Trebelstädtchen wird am Sonnabend um 14 Uhr ein Café eröffnen und in der kommenden Woche für mehrere Tage ein Restaurant. Wer mag, kann dafür die Inneneinrichtung töpfern. Wie und wo Sie mitmachen können und was das Ganze mit Vergangenheit und Zukunft zu tun hat, weiß OZ-Redakteur Kai Lachmann.