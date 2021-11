OZ-Kolumne: Wieder ein spannender Stralsund Krimi 

Stralsund

Auf diese Lesung bin ich echt gespannt. Haifische gibt es im Strelasund eigentlich nicht. Doch der Autor Burkhard Wetekam erzählt in seinem neusten Krimi von „Haien, die am Strelasund leben“ – und dort ihr Unwesen treiben. Schaut man auf die fiktionale Geschichte, findet man schnell spannende Anleihen aus der Stralsunder Historie. Denn Wetenkam inszeniert hier seinen eigenen Fischbrötchen-Kleinkrieg.

Eigentlich hat sein Privatdetektiv Tom Brauer nur vor in der Stralsunder Altstadt eine Urlaubswoche zu verbringen. Aber aus diesem Plan wird nichts. Der Imbissbesitzer Rocco Schulze bittet ihn um Hilfe, denn er steht im Verdacht, einen Mitarbeiter des Stralsunder Ordnungsamtes im Streit erschlagen zu haben. Brauer hat anfänglich keine Lust, sich in den Kleinkrieg um die Stralsunder Fischbrötchenkutter einzumischen. Aber schon bald gerät er in eine politische Auseinandersetzung, die ganz andere Dimensionen hat: Es geht um den Bau einer Gaspipeline durch den Greifswalder Bodden bis ins ferne Russland. Und es geht um sehr viel Geld.

Passend für den Ort der Lesung: Das Ozeaneum. In der Fiktion arbeitet dort auch die Partnerin des Ermittlers. Am ersten Advent wird der Autor dort sein Buch ab 16 Uhr im Kinosaal präsentieren.

Von Kay Steinke