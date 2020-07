Altenpleen

An dem Altenpleener Beispiel, das genauso in Stralsund hätte passieren können, sieht man: Eine langfristige Hort-Lösung muss her. Man munkelt, das Land wird nach Krippe und Kindergarten auch ein Hort-Förderprogramm auflegen. Wäre eine Lösung. Doch für eine Stunde am Morgen und höchstens drei Stunden am Nachmittag darf man die Wirtschaftlichkeit schon hinterfragen.

Hortplätze gerettet – wie weiter 2021?

Vielleicht müssen wir Hort ganz neu denken. Naja, so ganz neu ist es nicht. Ich hab das als Kind der DDR erlebt: Hort in der Schule, und zwar in einer Einheit. Klassenlehrerin und Horterzieher arbeiteten eng und auf Augenhöhe in einer Klasse zusammen. Sie dienten dem gleichen Herrn, nämlich der Abteilung Volksbildung. Heute gehört die Kita zum Bereich Soziales, Schule ist Bildung. Und jeder macht seins.

Bildung und Betreuung aus einem Guss

Wäre es nicht toll, wenn im Rahmen der Ganztagsschule beide unter einem Dach und einem Chef zusammenarbeiten? Der Lehrer wird vom „Hortner“, der nicht mehr in geteilter Schicht, sondern Vollzeit arbeitet, unterstützt bei Angeboten, Ausflügen, Projekten, auch mal, um die Klasse zu teilen... Das wäre Bildung und Betreuung aus einem Guss, und dafür wird ein großes, modernes Haus genutzt....

Von Ines Sommer