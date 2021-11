Stralsund

Puma, Nike oder Adidas sind auch nach Jahrzehnten noch immer die beliebtesten Marken wenn es um Bekleidung oder Schuhe geht und stehen nicht nur bei Jugendlichen oft auf den Wunschzetteln – auch jetzt zum bevorstehenden Weihnachtsfest. Ausgerechnet ein Lebensmittel-Discounter geht hier nun in den Wettbewerb. Vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass Aldi die Socken mit großem Logo-Aufdruck kürzlich gratis im Strelapark verteilte.

Die Kollegen des Marktes kamen mit der Ausgabe der Merchandise-Produkte gar nicht so schnell hinterher, wie sich die Hände danach ausstreckten. Jedoch gierten danach nicht nur die Jugendlichen, für die diese Aktion während des Ausbildungstages gedacht war. Auch die Senioren reihten sich ganz schnell in die Schlange der Empfänger ein. Werden Socken und Badelatschen von Aldi jetzt also zum neuesten „Must-have“, um als „trendy“ zu gelten? Ob nun Puma, Nike, Adidas oder Aldi – zum Glück ist der Markenwahn bei meinen Teenagern bisher nicht angekommen.

Von Wenke Büssow-Krämer