OZ-Kolumne aus Franzburg: Endlich wieder reizen und stechen 

Es sind die kleinen Freuden, die man in Corona-Zeiten besonders genießt. So wie die Franzburger, die nun endlich wieder nach Herzenslust reizen und stechen können.

In Franzburg wird das Skatspielen groß geschrieben. Nicht nur bei den Alten im Vereinshaus, sondern auch in der Schule. Da startet nämlich am Dienstag auch wieder der landesweit einmalige Wahlpflichtunterricht Skat. Hier ein Foto von einer früheren Klasse. Quelle: Ines Sommer