OZ-Kolumne aus Stralsund:  20er-Zone im Wohnpark?

Stralsund

Zu unserem Beitrag über Raser im Wohnpark Schmedshagen, über die sich die Anwohner dort ärgern, haben wir Post bekommen von Carsten Behm. Der Stralsunder schreibt: „Mich würde ja mal interessieren, wie viele dieser 62 Unterschreiber sich selbst an die Schrittgeschwindigkeit halten! Ich mache mir in solchen Bereichen immer den Spaß, tatsächlich nur 10 km/h zu fahren – weniger ist selbst mir zu anstrengend. Das führt dann sehr schnell zu gefährlichen Situationen...“

Auf der Piste den Motor hochjagen?

Unser Leser fragt sich, ob eine „verkehrsberuhigte Zone“ dort überhaupt zulässig sein kann, da es in diesem Bereich einen baulich getrennten Gehweg gibt. Vielleicht wäre ja ein Kompromiss möglich, regt der Stralsunder an und schlägt einen 20er-Zone vor. „Das würde doch bestimmt zu mehr Akzeptanz führen…“ Vielleicht, selbst die Polizei fährt in solchen Bereichen nicht langsamer als 20. Es geht ja auch nicht um die, die 30 fahren, sondern um diejenigen, die den Motor auf der schönen langen Piste auf 50, 60 oder 70 hoch jagen.

Von Ines Sommer