OZ-Kolumne aus Stralsund: Ab in die Ferien – aber ab wann?

Stralsund

Juchu, eine Woche Ferien liegen vor unseren Kindern. Verdient haben sie es jedenfalls, gab es doch viel Stoff nachzuholen, der in Zeiten des Homeschoolings vielleicht zu kurz gekommen ist. Um so glücklicher sind Schüler und Eltern, dass dieses Schuljahr noch nicht von Schulschließungen bedroht wurde. Nicht umsonst haben sich Eltern und Politik dafür eingesetzt, dass der Unterricht auf jeden Fall in Präsenz fortgeführt wird. Schließlich sei Bildung das kostbarste Gut für den Nachwuchs.

Manche scheinen das plötzlich vergessen zu haben. Der Blick in die Klasse des Sohnes offenbarte manch freien Stuhl, die sozialen Medien zeigten hingegen bereits am Donnerstagabend zahlreiche Fotos von Flughäfen, auf denen die Eltern – mit ihren schulpflichtigen Kindern – auf den Flieger in den Urlaub warten. So dramatisch kann der Schulausfall also doch nicht gewesen sein. Und wer setzt hier bitte die Schulpflicht durch? Frohe Ferien – ob nun in Spanien, der Türkei oder auf dem heimischen Sofa.

Von Wenke Büssow-Krämer