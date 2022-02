OZ-Kolumne aus Stralsund: Abenteuer Bahnfahrt

Stralsund

Die Bahnausfälle aufgrund der Sturmwarnung sorgten dafür, dass ich zwischen vielen anderen Menschen auf dem Bahnsteig in Frankfurt am Main stand. Im Zug nach Berlin war erwartungsgemäß jeder Sitzplatz besetzt, selbst in den Gängen saßen und standen die Fahrgäste. In Eisenach und Erfurt spielte die Bahn nicht mehr mit und bat die Leute, möglichst auszusteigen und andere Anschlusszüge nutzen.

Wo bleibt der Lokführer?

Nach einer halben Stunde stand der Zug in Erfurt immer noch. Durchsage: Man könne in einigen Minuten weiterfahren, warte jedoch noch auf den Lokführer. Was mit dem bisherigen geschehen ist? Vielleicht hatte er das Warten satt und das Angebot angenommen, auf einen anderen Zug umzusteigen.

Unterhaltsam war auch die Durchsage bei einem Halt im Nirgendwo: Man wisse aktuell nicht, welcher Fahrplan gelte und müsse daher erstmal telefonieren. Zwischendurch auch die Information, dass man nun doch in Berlin-Südkreuz halte – was zuvor gestrichen wurde – aber noch nicht wisse, wann. Auf dem Berliner Bahnsteig folgte die Ansage, dass der RE3 nach Stralsund ausfällt – just in dem Moment, als die Lichter des RE3 bereits in Sichtweite waren. Ja, wenn einer eine Reise tut...

Von Wenke Büssow-Krämer