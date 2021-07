OZ-Kolumne aus Stralsund: Alles gewusst beim Wallenstein-Quiz?

Stralsund

Wir sind Ihnen noch die Lösungen fürs Wallensteinquiz schuldig. Hier sind sie. 1. Wallenstein hieß mit Vornamen Albrecht Wenzel Eusebius. 2. Sein legendäres Zitat lautet: „Und wenn Stralsund mit Ketten an den Himmel gebunden ist, so soll es doch herunter.“ 3. Der Feldherr hat sich ein zutreffendes Horoskop erstellen lassen. 4. Gefeiert wird, dass die Stadt der Belagerung durch den Feldherren widerstanden hat – und zwar 5. im Dreißigjährigen Krieg (1628).

6. Nach der Wende gab es die Feierlichkeiten erstmals wieder 1991. 7. Die drei abgebildeten Personen sind Stefan Kerth, Patrick Dahlemann und Sonja Steffen (alle SPD), also Landrat, Staatssekretär und Bundestagsabgeordnete. 8. Die richtige Schreibweise: Landskechte. 9. Der in grüner Pracht verkleidete Herr ist Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Und bei Frage 10 war die Antwort mit der Drohne richtig. Die Gewinner werden in den kommenden Tagen Trinkflaschen und Kalender erhalten.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Kai Lachmann