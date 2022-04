Stralsund

Mitte April, und schon zweimal in Zingst am Strand gewesen (diesmal sogar schon mit Sommerreifen). Keine schlechte Ausbeute, vor allem eine, die auf einen schönen Sommer Lust macht. Und endlich hat es mal wieder geklappt mit dem Anbaden zu Ostern. 8 Grad Wassertemperatur und Wellen sind jetzt nicht zum Schwimmen geeignet, aber für die eigene Abhärtung tut es gut, einfach mal abzutauchen.

Mütze ins Gesicht und Handschuhe angezogen

Und wir Sommers amüsieren uns jedes Jahr darüber, dass die Spaziergänger, die im Fell-Anorak am Ufer langspazieren und ihren Kindern strengstens verbieten, mit den Füßen ins Wasser zu gehen, erstarrt am Strand stehenbleiben. Da wurde die Mütze gleich ein Stück tiefer ins Gesicht gezogen. Manche hatten sogar Handschuhe an.

Man braucht nach dem Bad in der Ostsee natürlich die Sonne zum Aufwärmen, und das funktionierte wegen des Nordost-Windes diesmal nur hinterm Windschutz. Dazu dann noch ein Picknick mit Ostereiern, Würstchen und Kartoffelsalat – herrlich. Und immer wieder die Erkenntnis, dass wir doch in einer der schönsten Ecken Deutschlands wohnen.