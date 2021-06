OZ-Kolumne aus Stralsund: Ankern, OZ und Angeln

Stralsund

Eigentlich studiere ich noch. Medien und Kommunikation in Bayern. Aber bedingt durch die Pandemie finden alle Uni-Veranstaltungen nur online statt. Deshalb dachte ich mir: Warum nicht einfach den Sommer über ans Meer und erste Erfahrungen in meinem Wunschberuf sammeln? So kam ich in diese Woche zum ersten Mal nach Stralsund.

Direkt zum Auftakt meines Praktikums bei der OSTSEE-ZEITUNG konnte ich die Stadt aus zwei besonderen Perspektiven betrachten: vom Boot und vom Turm der Marienkirche aus. Die Hansestadt ist tatsächlich so schön, wie ich gehört habe. Ich bin schon gespannt darauf, die nächsten beiden Monate über Stralsund und seine Bewohner kennenzulernen.

Pascal Bauser absolviert ein Praktikum bei der Stralsunder OZ. Zum Auftakt durfte er gleich mal den Ausblick von der Marienkirche genießen. Quelle: Kai Lachmann

Ich freue mich, in meiner Freizeit am Strand entlang zu spazieren und im Meer zu schwimmen. Vielleicht werde ich auch endlich mal das Segeln lernen. Auf jeden Fall werde ich nicht nur den Anker, sondern auch hin und wieder mal die Angel auswerfen. Vielleicht sieht man sich ja mal an der Nordmole.

Von Pascal Bauser