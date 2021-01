OZ-Kolumne aus Stralsund: Auf Fehlersuche durch die Stube gerobbt

Stralsund

An der spannendsten Stelle im Film, klar, da verabschiedet sich das Internet. Keine Verbindung zum Netzwerk, versuchen Sie es später, haha. Telefon und W-Lan sind gleich mit flöten gegangen. Alles runterfahren, Router noch mal neu starten – nach dreifacher Wiederholung darf ich wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Kabelage prüfen

Am nächsten Morgen das gleiche Spiel, mir schwant nichts Gutes. Schließlich bin ich im Homeoffice aufs W-Lan angewiesen. Irgendwie – mein Opa hätte gesagt: mit Geduld und Spucke – kriege ich das Ganze wieder zum Laufen. Zum Glück hat keiner gesehen, wie man so auf allen Vieren durch die Wohnung robbt und die ganze Kabelage prüft. Könnte ja irgendwo ein Stecker nicht richtig fest sitzen...

Receiver macht, was er will

Hurra, die grüne Lampe blinkt wieder. Immerhin kann ich meine Arbeit beenden, doch abends ist endgültig Sense, alles aus, jetzt sagt auch der Receiver keinen Ton mehr. Einmal rappelt er sich noch hoch, Hoffnung keimt auf. Doch was ist das? Das Ding nimmt ganz selbstständig auf, nonstop, alles, was der Abend zu bieten hat. Und entscheidet auch das Programm, das er wählt. So viel Eigeninitiative ist dann doch zuviel des Guten. Zum Glück haben wir im Telekom-Laden in der Stadt problemlos den Receiver umtauschen können. Nun hoffen wir mal, dass das Problem damit behoben ist.

In diesem Sinne: Ein störungsfreies Wochenende wünsche ich Ihnen!

Von Ines Sommer