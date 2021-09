Stralsund

Nicht nur die Welt der (werdenden) Mütter verändert sich grandios, wenn ein neues Familienmitglied dazukommt, auch die Väter erleben nicht selten, dass sich das vorherige Leben blitzschnell verabschiedet und spannende Herausforderungen bei der Betreuung, Bildung und Erziehung von einem oder mehreren Kindern warten.

Treffpunkt in der Alten Fischfabrik

Deshalb startet der Chamäleon-Verein in Stralsund mit dem 1. Väter-Stammtisch. Die Premiere findet am 23. September um 18.30 Uhr in der Alten Fischfabrik, Alte Richtenberger Straße 4, statt.

In lockerer, entspannter Runde werden ein paar Themen gesammelt, die das Vaterdasein aufgreifen und zu einem Erfahrungsaustausch einladen. Kein Stress, es handelt sich um keine Selbsthilfegruppe, es darf in chilliger Atmosphäre über Dinge gesprochen werden, die sicherlich eine Gemeinsamkeit herstellen können.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eingeladen sind werdende Väter, Väter und Männer, die mit Kindern der Partnerin zusammenleben. Sozialpädagoge und Suchttherapeut Robin Jachmann, selbst Vater einer bald zweijährigen Tochter, freut sich auf die Anmeldung unter 03831/2039510 oder robin.jachmann@chamaeleon-stralsund.de.

Von Ines Sommer