OZ-Kolumne aus Stralsund: Besuch aus dem Vorhof zum Paradies

Stralsund

Bayrischer Dialekt im Löwenschen Saal. Und dann auch noch von König Horst, der Bayern in einer seiner letzten Reden in München als Vorhof zum Paradies bezeichnete, so gut ginge es den Bayern. Mehr Feiertage, höheres Bruttosozialprodukt und bessere Pisa-Ergebnisse, irgendwas läuft da wirklich anders.

König Horst im Rathaus

Okay, König Horst musste bei Bavaria abdanken und sitzt seitdem in Berlin im Innenministerium. Völlig stressfrei, gemütlich und gelassen betrat der CSU-Mann, der per Hubschrauber in Parow gelandet war, das Rathaus, gut gelaunt begrüßte er die Journalisten, richtete Grüße von Angela Merkel aus, die morgens noch getroffen hatte. Und auch zu unserem CDU-Oberbürgermeister Alexander Badrow hatte er gleich einen guten Draht.

Der Dänholm sei ideal als Standort für die Ausbildung von Katastrophen-Managern. „Ich freue mich, auch wenn das nicht so ausschaut. Wir Bayern können das nicht so zeigen.“ Darauf der OB: „Wir Vorpommern zeigen das auch nicht gleich so, aber wenn man dann erst mal warm geworden ist...“ So viel Wärme – da gab’s zum Abschied erst mal ein Eis in der Ratsstube. Stralsunder Marzipan hatte Horst Seehofer zuvor schon als Gastgeschenk bekommen.

Von Ines Sommer