OZ-Kolumne aus Stralsund: Bismarck-Hering wird 150 Jahre alt

Stralsund

Der Hering, ein Wahrzeichen der Hansestadt. Die kleinen silbernen Fische stehen sogar in Zusammenhang mit der Stadtgründung von 1234. Dieses Wochenende gebührt allerdings einem ganz besonderen Hering: dem Original Stralsunder Bismarckhering. Am Freitag und Samstag wird der 150. Geburtstag des Traditionsfisches gefeiert.

Dazu verwandelt der Fischhandel Rasmus zusammen mit der Tourismuszentrale Stralsund einen Teil der Heilgeiststraße in eine große Restaurant-Terrasse. Die Besucher erwartet ein kulinarisches Angebot rund um den Bismarckhering. Zudem ist ein buntes Rahmenprogramm mit Musik geplant.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Große Eröffnung vor dem Fischhandel Rasmus

Der Fischhandel Rasmus stellt heute noch die Bismarckheringe nach dem Originalrezept von 1871 her. Geschäftsführer Mathias Schilling und OB Alexander Badrow (CDU) eröffnen am Freitag um 14 Uhr vor dem Laden in der Heilgeiststraße 10 das Fest. Zu Gast sind zudem Mitglieder der Familie von Bismarck. Ein Abstecher sollte auf jeden Fall eingeplant werden.

Von Barbara Waretzi