Stralsund

Noch immer zieht uns die früh einsetzende Dunkelheit möglichst auf direktem Wege vom Arbeitsplatz nach Hause. Fehlt noch etwas für den Abendbrottisch, springt man nochmal schnell ins Auto und steuert den nahe gelegenen Supermarkt an, der sogar damit wirbt, dass er bis 22 Uhr noch alles anbietet, was der kleine und große Hunger verlangt. Der Parkplatz gilt hier als überwacht, eine Parkscheibe ist Pflicht. Auch ein Behindertenparkplatz ist vorhanden.

Was jedoch bereits am frühen Abend abhanden kommt, ist das Licht. Ein Strahler über Eingangstür, die nächste Laterne findet sich allerdings auf der anderen Seite der anliegenden Straße. Dies fällt jedoch erst auf, wenn man mit seinem gefüllten Einkaufskorb vor dem Kofferraum steht und seine Vorräte in die im Auto gelagerten Taschen verstauen möchte. So muss sich wohl Mitternachtsshopping anfühlen.

Es ist also mehr ein Tasten nach Radieschen, Hefewürfel und dem Apfelnetz – fast wie Blinde-Kuh-Spiel in Kindheitstagen – und atmet zu Hause erleichtert auf, dass man auch wirklich alles eingepackt und nichts im Dunkeln zurückgelassen hat. Ich bin sicher davon entfernt, als Feministin zu gelten, aber da wünsche ich mir doch fast einen Frauenparkplatz möglichst direkt vor der einzigen Lichtquelle über der Eingangstür.

Von Wenke Büssow-Krämer