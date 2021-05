OZ-Kolumne aus Stralsund: Blütenfreuden an der Sundpromenade

Stralsund

So ergeht es in diesen Tagen offenbar vielen Spaziergängern an der Sundpromenade: Hinschauen, sich erfreuen, noch länger hinschauen und dann doch zum Handy greifen, um das Bild festzuhalten. Es ist aber auch ein Blütenfeuerwerk, das sich da gerade am Uferweg entfaltet. Blatt für Blatt, jeden Tag noch ein bisschen farbiger.

Nachdem vor einigen Wochen die ersten weißen Krokusse ihre Spitzen aus der Erde gesteckt haben, sind inzwischen Osterglocken und Narzissen zur Hochform aufgelaufen. Jetzt bereiten sich die Tulpen auf das Frühblüherfinale vor. Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, wenn ich dort entlanggehe. Und hoffe, dass sich ganz viele Leute noch lange an der Pracht erfreuen können.

Da hat das kühle Wetter den richtigen Frischhalteeffekt. Schön, dass die Stadtgärtner im Herbst mit Weitblick für diese tolle Pflanzeninszenierung gesorgt haben. Vorhang auf! Meinen Applaus hat die gelungene Aufführung der Natur.

Von Marlies Walther