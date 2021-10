OZ-Kolumne aus Stralsund: „Cringe“ – Spaltet Jugendsprache die Gesellschaft? 

Stralsund

„Cringe“, das Jugendwort des Jahres 2021, erregt in Stralsund die Gemüter. So griff der Hansestädter Peter Strunk prompt zum Telefon, nachdem er in der OSTSEE-ZEITUNG darüber gelesen hatte. Zuvor war der 81-Jährige bereits von TV und Radio über „Cringe“ aufgeklärt – und dauerbeschallt worden.

81-jähriger Stralsunder: „Es wird immer verrückter!“

Aus dem Englischen übersetzt bedeutet „cringe“ eigentlich so viel wie „erschaudern“. Umgangssprachlich wird das Wort aber als Ausdruck für fremdschämen benutzt. Als „cring(e)y“ empfindet der Forstwirt dabei auch den Umgang der Jugend mit der deutschen Sprache. „Es wird immer verrückter“, sagt Strunk. „Man kann sich mit Jugendlichen kaum noch normal unterhalten.“ Darin sieht er eine große Gefahr: „Diese Jugendsprache spaltet unsere Gesellschaft.“

Rentner empfiehlt Jugendlichen „Social Media Detox“

Strunk verweist im Gespräch darauf, dass Wortneuschöpfungen – so wie „Cringe“ – besonders von Menschen mit Schizophrenie zur Kommunikation verwendet werden. „Leidet unsere Jugend an diesem Krankheitsbild?“, hinterfragt Strunk. Dabei hat er gleich einen Rat parat. „Weniger mit Handy und sozialen Medien beschäftigen – und wieder zum Buch greifen“, sagt Strunk und empfiehlt der jüngeren Generation damit „Social Media Detox“ – also eine Auszeit von sozialen Medien.

Von Kay Steinke