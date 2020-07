OZ-Kolumne aus Stralsund: Dann können Sie Sternschnuppen-Schauer sehen

Stralsund

Was habe ich in den letzten Tagen nachts angestrengt gen Himmel geschaut. Irgendwo unterhalb des Großen Wagens sollte es doch zu sehen sein, das erdnahe Objekt, das als Komet namens Neowise Schlagzeilen machte. Doch entweder waren meine Augen zu schwach oder der Horizont zu hell oder zu viele Wolken unterwegs. Also da war Hale Bopp 1977 deutlich prachtvoller unterwegs gewesen.

Aber die Jahreszeit bietet für Freunde des Nachthimmels erfreulicherweise mehr Chancen, hoffnungsvoll nach oben zu schauen. Jetzt, Ende Juli, erreichen die Delta-Aquariden die Erde. Der Sternschnuppen-Schauer soll seinen Höhepunkt am Donnerstag erreichen. Bis zu 25 Minimeteoriten pro Stunde sollen aus Richtung des Sternbilds Wassermann über den Nachthimmel flitzen.

Weitere Chance am 12. August

Falls in diesem verregneten Sommer wieder Wolken das Spektakel verhindern, warten wir eben auf Nächte um den 12. August. Dann ziehen die Perseiden ihre Leuchtspuren über den Himmel. Es wird also genug Zeit sein, sich mal wieder etwas zu wünschen.

Von Jörg Mattern