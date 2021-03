Besondere Post flatterte am Sonntag den Stralsunderinnen ins Haus. Nach der ersten Verwunderung, findet OZ-Redakteurin Ines Sommer die Idee zum heutigen (8.März) Frauentag, klasse. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

OZ-Kolumne aus Stralsund: Was es mit der pickligen Frauentags-Post auf sich hat

OZ-Kolumne aus Stralsund: Was es mit der pickligen Frauentags-Post auf sich hat

