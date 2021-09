OZ-Kolumne aus Stralsund: Der Bundestag muss abspecken

Stralsund

Ganz im Ernst: Ich habe große Achtung vor fleißigen Politikern. Sie übernehmen Verantwortung, beschäftigen sich mit diversen Themen, treffen mitunter millionenschwere Entscheidungen und hauen sich stundenlange Ausschuss-Sitzungen um die Ohren. Zwischendurch sind Parteitage, Netzwerktreffen und die Wahlkampagne will auch lebhaft gestaltet werden.

Aber: Noch viel größer als meine Achtung wird der kommende Bundestag sein. Aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten wächst das mit 709 Sitzen zweitgrößte Parlament der Welt (Platz 1: China) weiter an. Nach der Wahl werden im Reichstag 796 (!) Damen und Herren sitzen. Egal wie fleißig die alle sein mögen: Es sind einfach zu viele. Das reine Monatsgehalt eines Abgeordneten liegt übrigens bei über 10 000 Euro.

Selbst die EU hat bei 750 (plus Präsident) eine Grenze eingezogen. Und in Indien kommen sie mit „nur“ 530 Abgeordneten aus. Zum Vergleich: In Deutschland leben 83 Millionen Menschen, in Indien fast 1,4 Milliarden.

Von Kai Lachmann