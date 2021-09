OZ-Kolumne aus Stralsund: Der Freitagabend und die Pizza

Stralsund

Ernährungsberater mögen dies bitte überlesen, aber ich gestehe, ein Mal in der Woche kommt in unserer Familie die Pizza auf den Tisch. Was man sich auch in anderen Familien hin und wieder mal je nach Lust und Appetit gönnt, hat bei uns im letzten Jahr allerdings auch noch einen tieferen Sinn bekommen. Nachdem die Kinder sich so sehr an den Schulunterricht zu Hause gewöhnt hatten und der Jüngste dann am Samstagmorgen darüber sinnierte, welches Schulfach er denn wohl an diesem Tag bearbeiten könne, musste eine Lösung her.

Um die „Schultage“ vom Wochenende trennen zu können, wird selbiges seitdem am Freitagabend mit dem „besonderen Abendbrot“ eingeläutet. Die Vorlieben sind geklärt, meist wiederholt sich die Bestellung beim Lieferdienst. Noch besser und wahrscheinlich auch zumindest ein wenig gesünder, schmeckt da allerdings die selbstgemachte Variante und der Zeitaufwand ist auch überschaubar. Ich freue mich auf den heutigen Abend und wünsche schon jetzt einen leckeren Start ins Wochenende.

Von Wenke Büssow-Krämer