OZ-Kolumne aus Stralsund: Der Nachbarschaft in die Küche geschaut

Stralsund

Wollten Sie auch schon immer ganz genau wissen, was auf den Tischen und in den Kühlschränken der Nachbarn landet? Ein kleiner Tipp: Dafür müssen Sie nicht mal bis in deren Küche. Ein Blick in die eigene Hecke genügt. Nämlich alle 14 Tage, wenn die Entsorgung im Viertel unterwegs war. Denn selbst Sturmwarnungen kann offenbar niemanden davon abhalten, Gelbe Säcke stets am Vorabend der Abholung am Straßenrand zu platzieren. Als Ergebnis präsentiert sich deren Inhalt dann als Speiseplan der vergangenen Woche, der sich nun entlang der Straße, an den Zäunen und Hecken ablesen lässt.

Zusammenfassend lässt sich erkennen: An Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit leidet man hier eher nicht. Denn Sahne- und Joghurtbecher schmiegen sich hier einträchtig an leere Tiefkühl-Brötchen-Tüten. Allerdings bin ich dank leerer Versandtaschen nun auch im Bilde, was der Nachbar so aus dem Katalog bestellt – ich hätte nicht gedacht, dass es das Versandhaus Klingel noch gibt. Immerhin traut sich der Senior an den Pullover in rot – da gibt es modische Extrapunkte. Wie sich allerdings die Glasflasche in die Hecke verirrt hat, ist fraglich – irgendwer setzt auf roten Saft zur Blutbildung. Keine Sorge, bereichern kann ich mich hier nicht, Pfand gibt es dafür nämlich keines. Ich nehme sie also einfach mit lang bis zum Container.

Von Wenke Büssow-Krämer