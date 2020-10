OZ-Kolumne aus Stralsund: Der Stolz unterm Schneidbrenner

Der einstige DDR-Luxusdampfer „Fritz Heckert“ hat eine beachtliche Lebensgeschichte geschrieben – mit Höhen und Tiefen, ein paar Jahren am Sund und einem unrühmlichen Ende.

MS „Fritz Heckert“ liegt an der Ballastkiste in Stralsund. Quelle: OZ/Standbild aus dem DDR-Film „Zugvogel am Sund“