OZ-Kolumne aus Stralsund: Der Urlaub zu Hause braucht Struktur

Stralsund

Eigentlich würden wir jetzt in Österreich Ski fahren. Wenn die Sonne so durch die Wolken luschert, wird einem das so richtig bewusst: Wir haben Corona-Zeiten. Nix da mit dem Päuschen an der „Hütten“, erste Gesichtsbräune tanken und richtig erholen an der frischen Luft. Auch keine Iglu-Party am Abend. Ja, und das geliebte „sich an den gedeckten Tisch setzen“ im Hotel fällt in diesem Winter ebenfalls aus. Hilft ja nichts. Ist eben Urlaub zu Hause.

Fenster putzen und Auto waschen?

Gut, ausschlafen kann man trotzdem. Und ich hoffe, es klappt mit ein paar Sonnenstunden auf dem Balkon oder beim Strandspaziergang. Aber ich kenn’ mich ja und weiß, dass dann auch wieder die Hausarbeit ins Auge fällt: Fenster putzen, Wasserhähne entkalken (bei dem Wasser in Stralsund ja in einer üblen Regelmäßigkeit nötig), Auto waschen (lohnt sich das überhaupt?) und ... achja, der Maler kommt ja auch noch der Leckage im Heizungsschacht. Kriegt die Woche doch gleich Struktur. Und weil man sich bei all dem auch belohnen muss, gibt es auf jeden Fall mal wieder Kartoffelpuffer.

Von Ines Sommer