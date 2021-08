OZ-Kolumne aus Stralsund: Deutsche Brot(hol)kultur?

Stralsund

Verstehen sie mich nicht falsch, auch für mich gibt es nichts besseres als frisch gebackenes Brot – Würde ich dafür morgens zum Bäcker laufen? Wohl eher nicht. Als Österreicherin fasziniert mich diese beinahe Selbstverständlichkeit, sonntags extra früher aufzustehen, um noch ein warmes Brötchen zu erwischen.

In meiner Heimat kenne ich niemanden, der diesen Weg auf sich nehmen würde. Zwar sieht der Frühstückstisch in beiden Ländern fast gleich aus, dennoch wird die Unterlage für Butter und Marmelade am Tag, oder sogar Tage vorher gekauft.

Österreich: Schwarzbrot anstatt Brötchen

Der Grund: In Österreich wird eher ein richtiger Laib gegessen, anstatt eines „Goldenen“. Dieser trocknet nicht so schnell aus und ist in einer anständigen Box die ganze Woche lang genießbar. Zugegeben wie aus dem Ofen schmeckt es dann aber nicht mehr. Gehen Sie ganz traditionell morgens zum Bäcker, oder reicht Ihnen das Brötchen vom Vortag?

Von Barbara Waretzi