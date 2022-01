Stralsund

Am Sonntag ist es endlich wieder soweit: Die Sportfans dürfen in diesem Jahr erstmals in der Halle dabei sein – und das gleich zum emotionalsten Spiel in der 3. Handball-Liga.

Beim MV-Derby zwischen den Mecklenburger Stieren Schwerin und dem Stralsunder HV werden 200 Zuschauer in der Halle sitzen und endlich die „ohrenbetäubende Stille“ in der Halle übertönen.

Endlich Schluss damit, dass man jeden Schritt und jedes Wort der Spieler und Trainer hört. Stattdessen Trommeln, Jubelschreie und Pfiffe wegen unfairer Aktionen oder unbeliebter Entscheidungen der Schiedsrichter. Das Alles gehört einfach zu einem Handballspiel und macht das ganze so besonders.

Einen Haken hat die Sache aus Stralsunder Sicht allerdings: Die 200 Zuschauer sind ausschließlich Dauerkartenbesitzer und Sponsoren der Stiere. Die Unterstützung für die Stralsunder, die mit sieben Spielen ohne Niederlage einen Erfolgslauf haben, muss von zu Hause erfolgen. Bleibt zu hoffen, dass bald auch in den Hallen am Sund die Fans zurückkehren können.

Bis dahin kann das Spiel aus Schwerin ab 15.45 Uhr im OZ-Liveticker auf Sportbuzzer.de/mv verfolgt werden.

Von Niklas Kunkel