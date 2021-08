OZ-Kolumne aus Stralsund: Die Sache mit den Maßeinheiten

Stralsund

Wir Journalisten kennen das nur zu gut: Da will man etwas besonders gut machen, und dann rutscht einem irgendwo ein doofer Fehler rein. Tippfehler, Versprecher oder Zahlendreher haben da manchmal fatale Folgen.

Das Tribsees-Trauma

Heiko Miraß, Staatssekretär Finanzen, am Donnerstag beim Richtfest des neuen Polizeigebäudes in Stralsund. Quelle: Ines Sommer

Das passiert aber auch anderen – welch ein Trost. So hatte es der Finanz-Staatssekretär Heiko Miraß in seiner Rede zum Richtfest für das neue Polizeigebäude in Stralsund am Donnerstag auch besonders gut machen wollen und sagte: „Wir hatten hier Probleme mit dem Untergrund, deshalb musste ein Pfahlgründung erfolgen. Aber hoffentlich besser und sicherer als in Tribsees... Hier haben wir 106 Pfähle verbaut, die 60 Zentimeter dick und 15 Zentimeter lang sind“.

Ruhig mal tolerant sein

Da kam selbst ich ins Grübeln. 15 Zentimeter? Das ist ein Lineal in der Federtasche. Das kann nicht sein. Zu denen, die ebenfalls stutzten, gehörte auch Stralsund Oberbürgermeister. Er drehte sich um und sagte grinsend: „Er meint funffzehn Meter.“ Ah, ja, dann macht das Sinn, um das neue Haus der Stralsunder Polizei auf sichere Füße zu stellen. Ich weiß jetzt nicht, ob dem Staatssekretär jemand den Versprecher gepetzt hat. Egal, das zeigt doch einfach nur, dass wir Menschen sind, und die sollten untereinander auch mal tolerant sein können.

Von Ines Sommer