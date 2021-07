OZ-Kolumne aus Stralsund: Dieser Mann hat uns zur „Crystal Endeavor“ gebracht

Stralsund

Es war die sprichwörtliche Rettung in letzter Not. Als das eigentlich gecharterte Boot samt Besatzung am Freitagabend 21 Uhr kurzfristig absagte, sorgte das für Schnappatmung und mächtig hohen Puls. Woher so schnell Ersatz kriegen, schließlich waren Fotograf und Kameramann schon gebucht, um das Auslaufen der „Crystal Endeavor“ festzuhalten... Zum Glück sprang Michael Elsner ein. Der Stralsunder ist ein Kollege von Michael Philippen, der für den Kontakt sorgte. Beide arbeiten als Maler bei der SWG.

Ein Mann, der nicht viel Wort macht

Michael Elsner machte nicht viele Worte, er war einfach da, stand bereit für diesen ungewöhnlichen Einsatz. Am nächsten Morgen klingelte er noch einmal durch. Ich dachte nur: Jetzt sagt er ab wegen des Sauwetters. Weit gefehlt. „Ich wollte nur sagen, die Jungs sollen sich wetterfest anziehen, sonst sind die in zehn Minuten durch.“ Ein echter Seebär eben, der denkt mit, macht nicht viel Gewese.

Der 59-Jährige, der übrigens in Greifswald geboren wurde, ist oft und gern auf dem Wasser unterwegs. Gemeinsam mit seiner Frau – die zwei Kinder sind längst erwachsen und haben schon für zwei Enkel gesorgt – testet er gerade das neue 130-PS-Boot. Ein gebrauchter Capri Bay-Liner. Seine Lieblingsplätze sieht der Angler rund um den Dänholm. „Was wir fangen, essen wir auch. Aber irgendwie wir fangen nicht viel“, sagt der ruhige Mann und schmunzelt.

Von Ines Sommer