OZ-Kolumne aus Stralsund: Dieses Dorf hält zusammen

Starkow

66 Einwohner zählt dieser Ort an der Barthe, der zur großen Gemeinde Velgast gehört. Doch das kleine Dorf ist in Vorpommern bekannt. Und das hat auch mit einem Verein zu tun, der sich hier 2003 gründete: Backstein – Geist und Garten.

Scheune, Garten und Mushus

Der Verein bewirtschaftet Streuobstwiese, Pfarrgarten, Mushus und Pfarrscheune, belebt die Kirche. Und lädt jedes Jahr ein zum Kultursommer. „Wir haben 110 Mitglieder, darunter auch Starkower. Aber auch die, die nicht im Verein registriert sind, engagieren sich, helfen mit. Besonders freut uns, dass sich die Dorfjugend hier so reinkniet. Beim Backen, beim Getränkeausschank am Tresen und bei vielen anderen Sachen“, sagt Dr. Gerd Albrecht vom Verein.

Deshalb lädt man einmal im Jahr die Starkower ein und feiert gemeinsam, denn sie alle tragen dazu bei, dass das kleine Dorf seinen Charme im ganzen Land versprüht. Das wurde jetzt auch von der Ehrenamtsstiftung MV so gesehen. In der Kategorie „Engagement lokal gemacht – Räume.Neu.Beleben.“ zog Starkow das Siegerlos samt 3000 Euro Prämie an Land.

Darauf erst mal einen selbst gemachten Rosenlikör, natürlich mit Rohstoffen aus dem Starkower Pfarrgarten.

Von Ines Sommer