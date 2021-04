OZ-Kolumne aus Stralsund: Digitale Hilfe gegen Knöllchen

Stralsund

Staunen nach einem Einkauf in Knieper West. Am Auto ermahnte mich ein Parkknöllchen hinterm Wischer, auf einem bewirtschafteten Kundenparkplatz vergessen zu haben, die Parkscheibe zu benutzen. Nanu, das war hier noch nie so? Erst da entdeckte ich ein Hinweisschild dazu. Nun kenne ich diese Form privater Parkraumbewirtschaftung bereits von privaten Abstellflächen an den Zufahrten zur Altstadt, wo gerne das Auto abgestellt wurde, um im Stadtzentrum Parkgroschen zu sparen. Aber – ob das in Knieper West Sinn macht?

Elektronik kontra Unaufmerksamkeit

„Bewirtschaften“ ist jedoch ein harmloses Wort, für die Wegelagerei, die da betrieben wird – knapp 25 Euro musste ich berappen, nachdem ich bereits den Gegenwert des Wochenendeinkaufs im Markt gelassen hatte. Jedoch lässt sich dieser zunehmenden Art von „Geschäftstätigkeit“ in Stralsund bald gar nicht mehr ausweichen. Deshalb habe ich in eine elektronische Parkscheibe investiert. Die kümmert sich – fest verankert – an der Frontscheibe um die korrekte Ankunftszeit und meine Unaufmerksamkeit. Zumindest solange, wie die Batterie durchhält.

Von Jörg Mattern