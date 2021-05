OZ-Kolumne aus Stralsund: Döner gegen Beach-Body

Stralsund

Kennen Sie das, wenn einem etwas verboten wird, dass es dann umso interessanter erscheint? Bei Kindern funktioniert es meistens nach dem Prinzip: Fass die heiße Herdplatte nicht an – und schon wollen sie sie anfassen. Ich stelle fest, als Erwachsener nicht viel weiter zu sein.

Nun ist es ja so, dass der Sommer vor der Tür steht. Und damit auch die Frage, wie es um Bikini-Figur oder Beach-Body bestellt ist. Bei mir lautet die Antwort: „War ein langer Winter.“ Deshalb habe ich mir Zucker, Fleisch und Alkohol verboten. Und plötzlich wirkt all das viel interessanter. Sehen beim Bäcker die Streuselschnecken nicht leckerer aus als sonst? Wo kommt dieser Heißhunger auf Döner her? Und bald beginnt die Fußball-EM. Dazu ein frisch gezapftes... Wasser?

Streuselschnecken, Döner und Fassbier sind sozusagen meine Herdplatte. Würde ich sie anfassen, wäre es zwar nur schmack- und nicht schmerzhaft. Ziel bleibt es aber, sich nicht daran zu verbrennen, sondern stolz in der Sonne zu brutzeln.

Von Kai Lachmann