Stralsund

Denkt man die Ansätze der Kritiker der Corona-Maßnahmen zu Ende (Anlehnung von Impfung und Maske), heißt die Strategie: Durchseuchung. Ob die viel bringt? Eine Genesung schützt nur eine gewisse Zeit vor einer neuen Infektion.

Auch die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht hätte keine allumfassende Schutzwirkung. Länder, die hohe Quoten erreicht haben – 85, 90, 95 Prozent – melden trotzdem hohe Inzidenzen (z.B. Portugal: 94 Prozent geimpft, Inzidenz: über 3000). Corona ist leider auch dort nicht besiegt, weil sich eben auch Geimpfte infizieren und das Virus verbreiten können.

Vorteil für uns in Deutschland: Sowohl für Durchseuchung als auch für Impfpflicht gibt es bald europäische Vorbilder, die wir uns genau anschauen können. Großbritannien und Irland schaffen fast alle Maßnahmen ab, Österreich will alle Bürger ab 18 impfen. Da viele Wege nach Rom führen, sollte mindestens einer zielführend sein. Bleibt nur zu hoffen, dass sich keine neuen Mutationen in den Weg stellen.

Von Kai Lachmann