OZ-Kolumne aus Stralsund: Ehemalige Lehrer und das schlechte Gewissen

Stralsund

Der Start des Schuljahres geht automatisch immer mit den Elternversammlungen einher, die einen gerne in die eigene Kindheit zurückversetzen, vor allem wenn man seinen eigenen – sehr netten – Klassenlehrer nach fast 30 Jahren wieder vor sich hat. Ein schlechtes Gewissen bekomme ich jedoch, wenn mir an der Schule meiner Kinder meine ehemalige Sportlehrerin über den Weg läuft, die ich einst um die Weihnachtsfeier brachte.

Sonst eher die ruhige, unauffällige Schülerin, verstieß ich in der letzten Stunde am letzten Schultag vor Weihnachten tatsächlich gegen die Regeln. Noch bevor die Sportstunde offiziell begann, nahm ich Anlauf auf das Pferd. Irgendwie schaffte ich es rüber, allerdings war niemand dahinter, der mich auffing. Letztendlich verbrachte die Lehrerin den Nachmittag an meiner Seite im Krankenhaus. Habe ich mich eigentlich jemals für die verpasste Weihnachtsfeier entschuldigt? Es tut mir leid! Und mein Arm erinnert mich noch heute an meine Jugendsünde. Strafe muss sein.

Von Wenke Büssow-Krämer