OZ-Kolumne aus Stralsund: Ehepaar sucht unbekannten Unfallhelfer

Stralsund

Diese Aktion geht ans Herz: Ein junger Mann hat Dienstagmittag einem verunfallten Radfahrer in der Lion-Feuchtwanger-Straße geholfen. „Mein Mann war beim Arzt in der Stadt. Auf der Rückfahrt wurde ihm schwindelig und er stürzte. Der Mann sah das, stieg aus seinen Lieferfahrzeug aus und half“, sagt Gisela Bugenhagen (82).

Der Unbekannte leistete erste Hilfe und rief den Notdienst. Als der Helfer den 82-Jährigen in die Obhut der Rettungskräfte übergeben hatte, packte er das Rad in seinen Transporter – und brachte es nach Hause zu Frau Bugenhagen. „Das hat mich sehr bewegt. Ich war leider so aufgeregt, dass ich mir weder Name noch Nummer notiert habe. Dabei würde ich mich gern nochmals richtig bei dem Helfer bedanken.“

Ihrem Mann Hans gehe es wieder gut – wohl auch dank der Hilfe des Unbekannten. Der 82-Jährige sei noch am selben Tag mit dem Taxi nach Hause gekommen. Nun versuchen die Eheleute den Helfer zu finden. Er kann sich bei Frau Bugenhagen melden unter 0176 61431259.

Von Kay Steinke