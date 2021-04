Menschen lieben das Grün im Garten, im Park wie im Wald. Kein Wunder also, dass es verschiedene Ehrentage für Pflanzen gibt. Am Dienstag ist wieder so ein Tag, an dem es sich lohnt, mit etwas mehr Ehrfurcht auf die Gewächse zu schauen, findet OZ-Redakteur Jörg Mattern aus Stralsund.